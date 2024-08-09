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10:28, 9 августа 2024Культура

Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух решили назвать дочку Лией

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассказала, что у них с Ильей Авербухом родилась дочь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя актриса также поделилась именем, которое пара решила дать новорожденной дочке.

«Ну здравствуй, Лия! Мы будем очень стараться», — написала Елизавета.

Ранее Арзамасова делилась странностями, с которыми столкнулась во время второй беременности. Пара также воспитывает сына Льва, у Ильи Авербуха от первого брака есть сын Мартин.

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      Андрей Шеньшаков
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