Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух решили назвать дочку Лией

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассказала, что у них с Ильей Авербухом родилась дочь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя актриса также поделилась именем, которое пара решила дать новорожденной дочке.

«Ну здравствуй, Лия! Мы будем очень стараться», — написала Елизавета.

Ранее Арзамасова делилась странностями, с которыми столкнулась во время второй беременности. Пара также воспитывает сына Льва, у Ильи Авербуха от первого брака есть сын Мартин.