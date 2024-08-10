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06:01, 10 августа 2024Россия

В России назвали способ пресечь новые нападения на страну

Депутат Чепа призвал уничтожить пути снабжения ВСУ оружием
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия должна работать над недопущением атак на свою территорию, подобных нападению на Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он указал на необходимость лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) путей снабжения через Днепр.

«Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент, говоря об условиях проведения мирных переговоров. Речь идет о буферной зоне для обеспечения безопасности наших территорий. Надо также думать над тем, как осуществляется снабжение оружием ВСУ», — сказал политик.

По словам Чепы, на данный момент известно о 21 переходе через Днепр, именно этим путем могут осуществляться поставки оружия, которое затем используют для нападения на Россию.

«Необходимо лишить ВСУ возможности перевозить грузы по этим переходам, чтобы не было поступления вооружений. А сейчас снабжение идет постоянно, строятся укрепления. Этого нельзя допускать. Кроме того, у ВСУ наверняка есть подготовленные базы где-то рядом с границей России. Оттуда могут запускать беспилотники для ударов по нашей территории», — считает депутат.

6 августа бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники осуществили нападение на Курскую область. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, в результате атаки получивший серьезные разрушения.

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