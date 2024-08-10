Депутат Госдумы раскрыл способ вычислить на дороге водителей-извращенцев

Депутат ГД Милонов: вычислить на дороге извращенцев можно по громкому выхлопу

Водителей-извращенцев на дороге можно вычислить по тонированным стеклам машины и громкому выхлопу, заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Его комментарий публикует «Общественная служба новостей».

«Вычленить на дороге извращенцев очень просто. Они любят ездить по обочинам, тонировать лобовые стекла, затемнять габариты и врубать свою дебильную музыку в пробке на всю громкость. Отдельные содомиты — любители громкого выхлопа», — раскрыл, как вычислить на дороге водителей-извращенцев Милонов.

Ранее стало известно, что в России захотели запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения. С соответствующим предложением выступил Минздрав России.

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В новый список, в частности, включили расстройства сексуального поведения, к которым отнесли фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм, а также расстройство половой идентификации. Если документ будет подписан, то запрет на вождение автомобиля людям с расстройством сексуального поведения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.