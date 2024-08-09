Минздрав захотел запретить водить авто при расстройстве сексуального поведения

В России захотели запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения. С соответствующим предложением выступил Минздрав России, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В новый список, в частности, включили расстройства сексуального поведения, к которым отнесли фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм, а также расстройство половой идентификации — например, транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

Также в обновленный список медицинских противопоказаний к вождению авто войдут симптоматические психические расстройства — шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, а также умственная отсталость.

Если документ будет подписан, то запрет на вождение автомобиля людям с расстройством сексуального поведения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее в России захотели прикрыть лазейку для одной категории водителей — речь шла о владельцах снегоходов, квадрициклов и трициклов с мотоциклетным рулем, которых предложили обязать сдавать экзамены.