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15:06, 9 августа 2024Россия

В России захотели запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения

Минздрав захотел запретить водить авто при расстройстве сексуального поведения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения. С соответствующим предложением выступил Минздрав России, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В новый список, в частности, включили расстройства сексуального поведения, к которым отнесли фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм, а также расстройство половой идентификации — например, транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

Также в обновленный список медицинских противопоказаний к вождению авто войдут симптоматические психические расстройства — шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, а также умственная отсталость.

Если документ будет подписан, то запрет на вождение автомобиля людям с расстройством сексуального поведения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее в России захотели прикрыть лазейку для одной категории водителей — речь шла о владельцах снегоходов, квадрициклов и трициклов с мотоциклетным рулем, которых предложили обязать сдавать экзамены.

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      Елена Торубарова
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