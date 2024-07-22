Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 22 июля 2024Россия

В России захотели прикрыть лазейку для одной категории водителей

В России захотели прикрыть лазейку для водителей снегоходов и квадрициклов

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В России захотели прикрыть лазейку для водителей одной категории без обучения и экзаменов. Речь идет о владельцах снегоходов, квадрициклов и трициклов с мотоциклетным рулем. Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.

На сегодняшний день владельцам такого транспорта зачастую достаточно только водительских прав категории B, так как с 2024 года при открытии таковой автоматически стала доступна категория B1, которая позволяет водить снегоходы, трициклы и квадрициклы.

Материалы по теме:
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2024 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2024 году
9 апреля 2024
Российских водителей с 1 апреля ждет множество изменений. Что нужно знать?
Российских водителей с 1 апреля ждет множество изменений.Что нужно знать?
1 апреля 2024

И хотя по закону спецмототехника относится к сельскохозяйственной, из-за введенного упрощения у водителей отпала необходимость получать в органах Гостехнадзора права тракториста-машиниста. Многие успели воспользоваться этой лазейкой, отмечается в пояснительной записке. Власти объясняли такое упрощение необходимостью развивать снегоходный и внедорожный туризм.

Однако теперь в законе захотели прописать изменение, согласно которому, если на задней стороне прав напротив категории B1 отсутствуют отметки, водитель сможет управлять только транспортными средствами и спецтехникой с автопосадкой. Для вождения транспортом с мотопосадкой потребуется уже категория А либо дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем (категория B1 c отметкой MS). В случае нарушения водителей предложили штрафовать на 15 тысяч рублей.

С 1 апреля 2024 года в России изменили правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. В частности, с пяти до семи увеличилась максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

      Москвичам пообещали грозы

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше