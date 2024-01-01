В России изменят правила проведения экзаменов на водительские права

В России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права

В России изменят правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановления правительства.

Новые правила вступят в силу 1 апреля 2024 года. Проект соответствующего ведомственного приказа разработало министерство внутренних дел в конце 2023 года. Согласно регламенту, с пяти до семи увеличится максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен.