Израиль нанес удар по школе в секторе Газа

Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Удар был нанесен по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. Подчеркивается, что в этот момент в здании проходила утренняя молитва.

В свою очередь ЦАХАЛ в своем Telegram-канале заявил, что удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС, который располагался в школе.

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее армия обороны Израиля нанесла новые удары по Ливану. В этот раз по району Джуайи на юге этой страны. Кроме того, были атакованы военные объекты шиитского движения в районе Айтаруна.