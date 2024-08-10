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07:58, 10 августа 2024Мир

Израиль нанес удар по школе в секторе Газа

Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по школе в Газе

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Удар был нанесен по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж. Подчеркивается, что в этот момент в здании проходила утренняя молитва.

В свою очередь ЦАХАЛ в своем Telegram-канале заявил, что удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС, который располагался в школе.

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Ранее армия обороны Израиля нанесла новые удары по Ливану. В этот раз по району Джуайи на юге этой страны. Кроме того, были атакованы военные объекты шиитского движения в районе Айтаруна.

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      Евгений Силаев
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