Немецкий город перестал принимать украинских беженцев

Focus: Пирмазенс прекратил прием беженцев с Украины из-за их чрезмерного наплыва

Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в июле Пирмазенс превысил соответствующую квоту на 82,6 процента. Из-за этого в городе сложилась «угрожающая перегрузка городского общества», после чего было принято решение прекратить прием беженцев. Исключением станут украинцы, которые имеют работу или доходы, покрывающие их затраты на жизнь.

Ранее стало известно, что в Литве закроют программу получения образования украинскими беженцами по просьбе Киева. «На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — сообщили в Министерстве образования, науки и спорта республики.