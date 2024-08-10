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03:31, 10 августа 2024Экономика

Последствия возможной победы на выборах в США Харрис оценили

Политолог Селезнев предрек возможный военный хаос в мире с приходом Харрис

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Если победу на президентских выборах в США одержит кандидат, нынешний вице-президент страны Камала Харрис, это выльется в последствия в виде эскалации всех мировых конфликтов в будущем. Такое мнение высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, передает URA.RU.

«Война — это спасение для американского доллара, который является не национальной валютой США, а частной валютой, которую печатают частные американские банки. Поэтому та же война на Украине нужна этой глобальной финансовой олигархии», — объяснил Селлезнев. По его словам, чтобы поддержать американскую валюту и придумать план по списанию 35-триллионовым госдогом, США будет серьезно раскачивать ситуацию и «втягивать мир в военный хаос».

«Поэтому банкиры, которые являются владельцами федеральной резервной системы, и номинировали в кандидаты в президенты Харрис, у которой нет команды и которой легко манипулировать», — подчеркнул специалист.

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис коммунисткой. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию пользователя X, в которой происходит частое упоминание Харрис слов «равенство» и «справедливое распределение».

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      Александра Синицына
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