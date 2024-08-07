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14:43, 7 августа 2024Мир

Маск назвал Харрис коммунисткой

Маск назвал Харрис коммунисткой из-за ее слов о равных возможностях
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Adrees Latif / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал кандидата в президенты США Камалу Харрис коммунисткой из-за ее слов о равных возможностях. Об этом предприниматель написал в социальной сети Х.

«Камала — в буквальном смысле коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]», — заявил Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию пользователя X, в которой частое упоминание Харрис слов «равенство» и «справедливое распределение» связывается с якобы коммунистическими взглядами кандидата в президенты. Автор публикации выразил мнение, что Харрис переосмыслила коммунистический лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Ранее британские депутаты решили вызвать Маска в парламент страны из-за распространения в принадлежащей ему соцсети Х информации, спровоцировавшей протесты в Великобритании.

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