Появилось полное видео спасения военкора Поддубного в Курской области

Появилось полное видео спасения военкора Евгения Поддубного в Курской области

Появилось полное видео спасения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки дрона Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик публикует RT в Telegram.

На видео, записанном авторегистратором россиянина Сергея, запечатлено, как он едет в сторону города Суджи. Слева от дороги появляется горящая машина военного корреспондента, который попал под удар украинского дрона. Вскоре на трассу выходит сам Поддубный, лицо которого окровавлено. Приблизившись к машине, он просит Сергея довезти его до больницы.

В этот момент на трассе появляется автомобиль россиянина Николая Рыльского, который не сумел попасть в Суджу, развернулся и поехал обратно. Увидев машину Сергея, Рыльский спросил, требуется ли ему помощь. Раненого журналиста пересадили в автомобиль Рыльского, который отвез его в больницу.

Ранее Рыльский рассказал о спасении военкора. Он посадил журналиста, пострадавшего в результате атаки дрона, в свою машину и повез его в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь.

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал машину, в которой находился Поддубный. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу.