Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 10 августа 2024Интернет и СМИ

Появилось полное видео спасения военкора Поддубного в Курской области

Появилось полное видео спасения военкора Евгения Поддубного в Курской области

Появилось полное видео спасения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки дрона Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик публикует RT в Telegram.

На видео, записанном авторегистратором россиянина Сергея, запечатлено, как он едет в сторону города Суджи. Слева от дороги появляется горящая машина военного корреспондента, который попал под удар украинского дрона. Вскоре на трассу выходит сам Поддубный, лицо которого окровавлено. Приблизившись к машине, он просит Сергея довезти его до больницы.

В этот момент на трассе появляется автомобиль россиянина Николая Рыльского, который не сумел попасть в Суджу, развернулся и поехал обратно. Увидев машину Сергея, Рыльский спросил, требуется ли ему помощь. Раненого журналиста пересадили в автомобиль Рыльского, который отвез его в больницу.

Ранее Рыльский рассказал о спасении военкора. Он посадил журналиста, пострадавшего в результате атаки дрона, в свою машину и повез его в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь.

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал машину, в которой находился Поддубный. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины

      ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

      Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок

      Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем губернатора Гладкова

      Российские солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области

      «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

      Появилось полное видео спасения военкора Поддубного в Курской области

      Посольство России заявило о работе над увольнением индийцев с военной службы

      «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии

      В российские войска начал поступать новый ручной пулемет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше