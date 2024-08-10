МО: ВС РФ уничтожили бронемашину MaxxPro производства США в Курской области

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что решение нанести FPV-дроном точечный удар по бронемашине ВСУ было принято после получения безошибочных данных от разведчиков. Бронеавтомобиль удалось уничтожить полностью.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Днепр» разгромили, а затем эвакуировали подбитую немецкую бронемашину Marder в Запорожской области.