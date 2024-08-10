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09:04, 10 августа 2024Россия

Российские бойцы захватили подбитый БМП Marder ВСУ

МО: бойцы «Днепра» ВС РФ захватили подбитый БМП Marder ВСУ в Запорожской области

Минобороны России / Telegram

Бойцы российской группировски войск «Днепр» разгромили, а затем эвакуировли подбитую немецкую бронемашину (БМП) Marder Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России, поделившись в Telegram-канале кадрами с места событий.

«В ходе боя российские военнослужащие попали в заднюю часть и корму БМП противника. Пробили десантный отсек, радиаторы и задний погон башни. Машина загорелась», — раскрыли подробности атаки в оборонном ведомстве.

Темперь немецкий броеавтомобиль требовал ремонта, его также необходимо было доработать, только после этого Marder был эвакуирован на позиции ВС России.

«Все четыре часа, что мы тянули эту машину, мы были "целью номер один", но нам повезло, противник нас не увидел. Поэтому у нас получилось выехать незамеченными», — рассказал стрелок штурмовой группы.

Полученный трофей отправят в музей техники противника, подбитой в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, уточнили в Минобороны.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске. По его словам, «судя по очень мощному взрыву, установки — одна или две — тоже повреждены».

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      Александра Синицына
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