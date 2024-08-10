Стали известны подробности о состоянии раненого военкора Поддубного

Состояние военкора Поддубного назвали тяжелым

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным. Подробности приводятся в Telegram-канале военкора.

«Состояние тяжелое, но стабильное. Женя получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку», — говорится в публикации. Также администраторы канала поблагодарили подписчиков за поддержку, которая «очень важна».

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал машину, в которой находился Поддубный. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. После стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу.

Позднее россиянин Николай Рыльский, нашедший на дороге Поддубного, рассказал о спасении военкора. Он посадил журналиста, пострадавшего в результате атаки дрона, в свою машину и повез его в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь.