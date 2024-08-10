В части Херсонской области пропало электроснабжение

Генический и Новотроицкий муниципальные округа в Херсонской области остались без электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
По его данным, в двух округах произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной стало повреждение линии электропередачи в Запорожской области. Ремонтные бригады приступили к работе.
Ранее сообщалось о ракетах, сбитых над Курской атомной электростанцией. «Росатом» подчеркнул, что сейчас сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ, которые ставят под угрозу не только Курскую АЭС, но и всю мировую атомную энергетику.