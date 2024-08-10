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05:32, 10 августа 2024Мир

В Германии подняли вопрос о злоупотреблении немецкими пособиями со стороны украинцев

В бундестаге подняли вопрос о злоупотреблении соцпособиями со стороны украинцев

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Члены бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняли вопрос о возможных злоупотреблениях получаемыми социальными пособиями со стороны имеющих вид на жительство в стране украинцев. Об этом говорится в обращении депутатов к правительству ФРГ, текст которого изучила «Лента.ру».

«Между городами Германии и Украины до сих пор сохраняется оживленное междугороднее автобусное сообщение. При этом многие украинцы, получившие вид на жительство в Германии, также возвращаются на родину. Причины возвращения на Украину разные», — говорится в обращении парламентариев, которые обратили внимание на украинцев, получающих немецкие соцпособия, при этом проживающих на Украине.

Однако в общественных дебатах в Германии неоднократно обсуждается, что украинские беженцы используют свободу передвижения для получения социальных льгот в Германии, хотя их основное место жительства находится на Украине

депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) текст обращения к правительству

В связи с этим они задают правительству ряд вопросов, касающихся масштабов указанной проблемы.

Ранее сообщалось, что молодой украинец воспользовался положением своих соотечественников-беженцев и обманул их на 26 тысяч евро, предлагая себя в качестве помощника и переводчика по административным вопросам в Германии.

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«По версии следствия, украинец предлагал беженцам свои услуги помощника и переводчика в немецких центрах занятости с мая 2022 года. Он незаконно получил около 26 тысяч евро. Прокуратура Берлина уже предъявила ему обвинение в коммерческом мошенничестве», — писала немецкая газета Der Tagesspiegel.

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