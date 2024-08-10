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16:27, 10 августа 2024Интернет и СМИ

Власти Курской области опровергли сведения о поимке диверсанта в Щигровском районе

В Курской области опровергли сведения о поимке диверсанта в Щигровском районе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Курской области опровергли информацию о задержании украинского диверсанта в Щигровском районе. Публикация о поимке появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В сообщении говорилось, что в Щигровском районе Курской области задержан украинский диверсант, направлявшийся в Курск. По данным канала, при задержанном обнаружили мобильный телефон, карту с обозначениями целевых объектов на территории региона, форму армии России, оружие, средства индивидуальной бронезащиты и удостоверение журналиста.

На фотографиях, распространившихся в соцсетях, запечатлен мужчина в наручниках, форма армии и удостоверение журналиста. Информации о задержании украинского диверсанта в официальных каналах властей региона нет.

Правительство Курской области опровергло сообщения о диверсанте в Щигровском районе. В заявлении говорится, что эту информацию пытались вбросить в курские Telegram-каналы через бот обратной связи.

«В ней утверждается о якобы поимке диверсанта в Щигровском районе. Эта информация не соответствует действительности. Просим администраторов сообществ учитывать активность ЦИПсО и тщательно проверять предлагаемую информацию», — говорится в сообщении.

В правительстве также напомнили о вбросах, призванных деморализовать жителей и призвали сохранять бдительность.

Информация о поимке украинского диверсанта в Щигровском районе получила распространение в соцсетях и СМИ. Об этом в частности написали Avia.pro, «Царьград», «АиФ» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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