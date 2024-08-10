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10:52, 10 августа 2024Бывший СССР

Украинский солдат рассказал о попадании в плен к ВС России

Солдат ВСУ Пашкин рассказал на видео о попадании в плен к ВС России

Отправка Киевом на фронт солдат без поддержки является геноцидом, а президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора сесть за стол переговоров и закончить этот беспредел, заявил пленный украинский военнослужащий Алексей Пашкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Происходящее на Украине служивший в 117-й отдельной механизированной бригаде солдат назвал «отмыванием денег» или «продажей Украины Западу». По его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он оказался по повестке из военкомата, курс молодого бойца не проходил. В плен Пашкин попал на третьи сутки из окопа после пятиминутной перестрелки, по итогам которой ему и шестерым его сослуживцам предложили сдаться.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю в плен российским военнослужащим сдались 55 бойцов ВСУ.

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      Иван Потапов
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