Солдат ВСУ Пашкин рассказал на видео о попадании в плен к ВС России

Отправка Киевом на фронт солдат без поддержки является геноцидом, а президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора сесть за стол переговоров и закончить этот беспредел, заявил пленный украинский военнослужащий Алексей Пашкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Происходящее на Украине служивший в 117-й отдельной механизированной бригаде солдат назвал «отмыванием денег» или «продажей Украины Западу». По его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) он оказался по повестке из военкомата, курс молодого бойца не проходил. В плен Пашкин попал на третьи сутки из окопа после пятиминутной перестрелки, по итогам которой ему и шестерым его сослуживцам предложили сдаться.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшую неделю в плен российским военнослужащим сдались 55 бойцов ВСУ.