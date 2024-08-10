ВС России пресекли попытки вторжения ВСУ в нескольких районах

МО: Россия пресекла попытки вторжения ВСУ в Ивашковском, Малой Локне, Ольговке

Российская армия пресекла попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны (МО).

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают пресекать попытки прорыва противника на территорию РФ. В течение 24 часов активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки отражались попытки вторжения мобильных групп противника на территорию страны.

Кроме того, велось огневое поражение живой силы и техники Украины в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Поражение резервам ВСУ также наносилось авиацией и ракетными войсками в Сумской области.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк раскрыл детали подготовки вторжения в Курскую область. По его словам, операция основательно спланирована, ее готовили давно.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджу. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.