ВСУ обстреляли российское село

ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«Ведется обстрел — Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в городском правительстве.

Другие подробности инцидента в российском селе не приводятся.

Днем ранее ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами. По предварительным данным, в результате обстрелов никто из мирных граждан не пострадал.