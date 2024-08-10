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06:46, 10 августа 2024Россия

ВСУ обстреляли российское село

ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«Ведется обстрел — Краснояружский район, с. Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в городском правительстве.

Другие подробности инцидента в российском селе не приводятся.

Днем ранее ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами. По предварительным данным, в результате обстрелов никто из мирных граждан не пострадал.

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      Евгений Силаев
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