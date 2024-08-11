Боуз: Запад не хочет внимания к Путину из-за его суровой правды о США и ЕС

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что страны Запада не хотят, чтобы жители США и Евросоюза слушали выступления российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз подчеркнул, что на Западе обеспокоились высказываниями Путина о США и Евросоюзе. По его мнению, страны не хотят, чтобы их жители обращали внимание на слова российского политика, поскольку он делится «суровой правдой».

«Теперь становится все более очевидным, почему политические элиты Европы и США решительно настроены помешать вам услышать, что Путин хочет сказать. Вы можете просто-напросто согласиться с ним. Держите еще больше опасных фактов от него», — отметил он.

К публикации автор прикрепил видео с выступлением Путина на Валдайском форуме, где тот напомнил о применении США ядерного оружия против Японии в 1945 году. Тогда политик подчеркнул, что военная целесообразность для сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки отсутствовала.

В прошлом году Путин сравнил идею «глобального НАТО» со странами «оси» времен Второй мировой войны. По его мнению, страны коллективного Запада начинают строить новую ось, похожую на блок, который сформировали фашистские Германия, Италия и милитаристская Япония.

