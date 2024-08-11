Полуголый мужчина попытался взобраться на Эйфелеву башню

Альпинист из Британии попытался взобраться на Эйфелеву башню и был задержан

Полуголый альпинист из Великобритании попытался взобраться на Эйфелеву башню и был задержан полицией. Об этом пишет французское издание Actu17.

33-летний британец начал восхождение около 14:30. Вскоре на место прибыла полиция, и мужчина, добравшись до середины башни, сдался правоохранителям. Многие свидетели сняли происходящее на видео.

Уточняется, что мужчину задержали за то, что он поставил под угрозу жизнь других людей.

Ранее сообщалось, что британский турист нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи и был привлечен к ответственности. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел оставить запись о посещении семьей исторического места.