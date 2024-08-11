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19:27, 11 августа 2024Мир

Полуголый мужчина попытался взобраться на Эйфелеву башню

Альпинист из Британии попытался взобраться на Эйфелеву башню и был задержан

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Полуголый альпинист из Великобритании попытался взобраться на Эйфелеву башню и был задержан полицией. Об этом пишет французское издание Actu17.

33-летний британец начал восхождение около 14:30. Вскоре на место прибыла полиция, и мужчина, добравшись до середины башни, сдался правоохранителям. Многие свидетели сняли происходящее на видео.

Уточняется, что мужчину задержали за то, что он поставил под угрозу жизнь других людей.

Ранее сообщалось, что британский турист нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи и был привлечен к ответственности. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел оставить запись о посещении семьей исторического места.

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      Маргарита Щигарева
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