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12:19, 11 августа 2024Бывший СССР

Женский батальон «Птахи Мадяра» прибыл в Харьковскую область

Глава военно-гражданской администрации: «Птахи Мадяра» прибыли под Купянск

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский элитный батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, его цитирует ТАСС.

«Нам поступила информация, что на купянском направлении виден женский состав украинского батальона БПЛА "Птахи удар Мадяра"», — указал он, отметив, что украинскими военнослужащими был уничтожен трактор в селе Першотравневое.

«После того как водитель выскочил из трактора, дрон-камикадзе летал за ним вокруг машины и только через некоторое время уничтожил сельхозтехнику», — добавил Ганчев.

9 июня российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников, а также операторов беспилотников из отряда «Птахи Мадяра».

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      Виктория Кондратьева
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