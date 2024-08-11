Глава военно-гражданской администрации: «Птахи Мадяра» прибыли под Купянск

Украинский элитный батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, его цитирует ТАСС.

«Нам поступила информация, что на купянском направлении виден женский состав украинского батальона БПЛА "Птахи удар Мадяра"», — указал он, отметив, что украинскими военнослужащими был уничтожен трактор в селе Першотравневое.

«После того как водитель выскочил из трактора, дрон-камикадзе летал за ним вокруг машины и только через некоторое время уничтожил сельхозтехнику», — добавил Ганчев.

9 июня российские войска поразили пункты дислокации иностранных наемников, а также операторов беспилотников из отряда «Птахи Мадяра».