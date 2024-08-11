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12:24, 11 августа 2024Мир

В Британии назвали последствие атаки ВСУ на Курскую область

Политолог Галеотти: ВСУ ухудшили свое положение после атаки на Курскую область

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ухудшили свое положение после атаки на Курскую область. О последствии нападения украинской армии на российский регион в своей статье для британского журнала The Spectator написал политолог Марк Галеотти.

По мнению автора материала, ВСУ было бы целесообразнее перебросить задействованных в этой атаке солдат и военную технику в районы города Часов Яр, где сейчас продолжаются активные бои. Вместо этого украинцы уже теряют людей и технику в ходе наступления в Курской области, сетует аналитик.

Галеотти добавил, что российские дроны «Ланцет» вкупе с авиацией в настоящее время начинают наносить урон линиям снабжения Украины. Кроме того, для закрепления ВСУ в регионе потребуется регулярное пополнение живой силы, тогда как Российская армия обладает более значительными резервами, пришел к выводу аналитик.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке также усомнился в итоговом успехе стратегии ВСУ в Курской области. По его мнению, украинским военным в среднесрочной перспективе, с большой долей вероятности, придется отступить из захваченных населенных пунктов в российском регионе. Вместо продолжения боевых действий в Курской области аналитик рекомендовал ВСУ перебросить задействованную в наступлении военную технику и солдат на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление.

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      Анатолий Акулов
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