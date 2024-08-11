В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде

В Китае при обрушении эскалатора на водопаде Дэтянь погиб турист, 60 пострадали

В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде Дэтянь, жертвой происшествия стал турист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Работа эскалатора «Волшебный ковер», который используется для обзорных экскурсий, была приостановлена. На место прибыли спасательные службы, проводится расследование произошедшего.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем туристам оказали необходимую медицинскую помощь. Причины обрушения на данный момент неизвестны.

За минувшие два месяца в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в южных провинциях Китая не стало более 150 человек, только за последние дни из-за стихии пострадали десятки граждан.