Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 10 августа 2024Мир

Проливные дожди унесли жизни более 150 человек в Китае

Сильные наводнения в южных провинциях Китая унесли жизни более 150 человек

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За последние два месяца в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в южных провинциях Китая не стало более 150 человек. Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что только за последние дни из-за стихии пострадали десятки граждан. Так, в горном районе Тибета в провинции Сычуань продолжаются поиски 18 человек, пропавших после оползня. Также стихия разрушила дома и унесла жизни по меньшей мере семи человек в деревне Риди. Кроме того, имеются сообщения об обрушении мостов и падении с них автомобилей.

Отмечается, что сейчас в Китае разгар пикового сезона наводнений, который обычно продолжается с середины июля до середины августа.

Ранее сообщалось о многочисленных пострадавших из-за паводков и наводнений в Северной Корее. Для борьбы с последствиями стихии Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский корреспондент оценил обстановку в Курской области. Дорогу до Суджи он назвал смертельно опасной

      Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

      Российские военные нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона»

      IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

      Полиция Белгорода получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении

      Военкор рассказал о тактике ВСУ в Курской области

      Система ПВО сработала в российском регионе

      ВСУ атаковали еще два населенных пункта в Белгородской области

      Рынска обвинила Укупника в «российском жлобстве»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше