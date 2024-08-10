Проливные дожди унесли жизни более 150 человек в Китае

Сильные наводнения в южных провинциях Китая унесли жизни более 150 человек

За последние два месяца в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в южных провинциях Китая не стало более 150 человек. Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что только за последние дни из-за стихии пострадали десятки граждан. Так, в горном районе Тибета в провинции Сычуань продолжаются поиски 18 человек, пропавших после оползня. Также стихия разрушила дома и унесла жизни по меньшей мере семи человек в деревне Риди. Кроме того, имеются сообщения об обрушении мостов и падении с них автомобилей.

Отмечается, что сейчас в Китае разгар пикового сезона наводнений, который обычно продолжается с середины июля до середины августа.

Ранее сообщалось о многочисленных пострадавших из-за паводков и наводнений в Северной Корее. Для борьбы с последствиями стихии Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки.