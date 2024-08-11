В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что на фоне воздушной тревоги в городе прогремела серия взрывов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

До этого в Одесской области также объявили воздушную тревогу.

Ранее появилась информация о том, что ракетный удар уничтожил склад с боекомплектом в Одессе. Об этом сообщил представитель николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что прилет был слышен по всему городу.

«Прилетело по окраине в Нерубайском. Там находится военная часть. А в части — кто бы мог подумать — склады с БК (боекомплектом — прим. «Ленты.ру»)», — проинформировал о ситуации подпольщик.