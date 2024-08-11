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20:45, 11 августа 2024Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

Фото: Leah Millis / Reuters

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что на фоне воздушной тревоги в городе прогремела серия взрывов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

До этого в Одесской области также объявили воздушную тревогу.

Ранее появилась информация о том, что ракетный удар уничтожил склад с боекомплектом в Одессе. Об этом сообщил представитель николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что прилет был слышен по всему городу.

«Прилетело по окраине в Нерубайском. Там находится военная часть. А в части — кто бы мог подумать — склады с БК (боекомплектом — прим. «Ленты.ру»)», — проинформировал о ситуации подпольщик.

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      Наталья Анисеева
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