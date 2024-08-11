Лебедев заявил, что в Одессе ракетным ударом поразили склад с боекомплектом

Представитель николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе ракетным ударом поразили склад с боекомплектом. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, вечером 11 августа был прилет, который слышала вся Одесса. «Прилетело по окраине в Нерубайском. Там находится военная часть. А в части — кто бы мог подумать — склады с БК (боекомплектом — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Ранее Лебедев рассказал, что Российская армия нанесла удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая двигалась в сторону Курской области. Кроме того, он заявил, что в городе Кременчуге поразили ракетным ударом учебный вертолетный центр.

Перед этим стало известно, что по пригороду Полтавы был нанесен ракетный удар по местной базе хранения боеприпасов. Уточнялось, что на пораженной базе под землей хранились ракетные и авиационные боеприпасы.