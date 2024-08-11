Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ на пути к Курской области

Лебедев: нанесен удар по колонне ВСУ на пути к Курской области

Российская армия нанесла удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая двигалась в сторону Курской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, около 20:00 10 августа в Сумах был слышен отдаленный мощный взрыв. Он раздался на пути к границе с Курской областью, куда двумя часами ранее выдвинулась украинская колонна.

Лебедев отметил, что она состояла из шести грузовиков с прицепленными гаубицами и четырех автобусов с личным составом.

Ранее координатор подполья заявлял о возможном ударе по полигону в Сумской области в ночь на 9 августа. По свидетельству Лебедева, из-за мощного прилета даже возникло зарево.