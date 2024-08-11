В России рассказали о попавшей в жилой дом в Курске ракете ВСУ

Губернатор Смирнов: в жилой дом в Курске попала украинская ракета

Проукраинские Telegram-каналы распространили публикации о том, что система ПВО России сбила ракету ВС РФ, после чего ее обломки попали в жилой дом в Курске. Информация официальных лиц и очевидцев в России опровергает эту информацию.

Так, перед падением обломков ракеты в Курске была объявлена ракетная опасность, что говорит о летевших в сторону города в тот момент украинских ракетах. Вскоре после объявления ракетной опасности губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что на жилой дом упали обломки украинской ракеты. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — рассказал он в личном Telegram-канале.

О том, что в ночь на 11 августа над Курской областью были сбиты четыре ракеты «Точка-У», сообщили и в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области», — сообщила пресс-служба ведомства.

Оказавшийся на месте происшествия корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин заявил, что обломки ракеты похожи на элементы «Точки-У». «Мы едва успели снять обломки упавшей ракеты. Она похожа по размерам на "Точку-У". Эксперты сейчас изучают обломки, позже дадут официальную и более точную информацию», — рассказал журналист.

Версия о том, что система ПВО России сбила ракету ВС РФ, не вызвала интереса у СМИ в России. При этом сама тема попадания обломков в жилой дом стала одной из главных тем дня у федеральных изданий, таких как «Лента.ру», РИА Новости, ТАСС — во российских источников указана официальная информация о том, что была сбита именно ракета ВСУ.

В соцсетях версия о сбитой российской ракете также не получила широкое распространение. Во «ВКонтакте» доминируют посты с официальной информацией и опровержение фейка.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».