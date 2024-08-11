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07:38, 11 августа 2024Мир

В США объяснили шутку Рейгана о «начале бомбардировки России»

Робертс: журналисты не поняли попытку Рейгана развлечься словами о бомбежке СССР
Рональд Рейган

Рональд Рейган. Фото: Stelios Varias / Reuters

Работавший в администрации помощник министра финансов Пол Крейг Робертс прокомментировал слова тогдашнего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России» в 1984 году. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Робертс объяснили шутку Рейгана о «начале бомбардировки России» и назвал ее попыткой развлечься. По его словам, в ожидании радиотрансляции американский лидер развлекал своих помощников и журналистов, подшучивая над своим образом в глазах либералов — образом политика с жесткой политикой против СССР.

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«Вместо того, чтобы принять шутку на свой счет, либеральные СМИ сказали: "Видите, мы предупреждали, Рейган опасен"», — отметил он.

Эксперт назвал этот эпизод незначительным. С его мнением согласился бывший аналитик ЦРУ Филип Жиральди: по его словам, высказывание Рейгана не планировалось чем-то большим, чем шутка.

Ранее историк спецслужб Олег Хлобустов заявил, что шутка Рейгана о ядерном ударе по СССР выдала его цели. «И слова Рейгана были продолжением этой политики, чего он и не скрывал», — отметил он.

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      Марина Совина
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