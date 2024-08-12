Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в российском селе

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Черемошное

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Черемошное Белгородского района. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате пострадал мирный житель.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Краснояружским районом. По его словам, из-за этого часть местных жители начала покидать свои дома.