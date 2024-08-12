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09:50, 12 августа 2024Силовые структуры

Безработные россияне помогли мошенникам с получением 500 карт для обмана граждан

В Петербурге МВД обезвредило пособников, оформивших 500 карт для мошенников

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали двоих пособников телефонных мошенников, предоставивших доступ к мобильному банку для получения переводов от обманутых граждан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Безработные россияне, по данным полиции, за разовый доступ к своему интернет-банкингу получали 10-17 тысяч рублей. Мошенники использовали его возможности для оформления с 2021 по 2023 год 500 виртуальных банковских карт, на которые потерпевшие переводили денежные средства.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с задержанными. На кадрах видны силовики, которые врываются в квартиры подозреваемых, надевают на них наручники.

Один из них также приобретал для мошенников сим-карты, на которые регистрировались в мессенджерах фейковые аккаунты для связи с потенциальными жертвами. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, в ходе обысков у них изъяты 15 банковских и 80 сим-карт, ноутбук, мобильные телефоны.

12 августа стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

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      Любовь Ширижик
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