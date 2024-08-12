Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Россия — Мелбет Первая лига|5-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
02:30 (Мск)
Алексей Попырин
Монреаль
Карен Хачанов
Завтра
02:30 (Мск)
Франсиско Серундоло
Цинциннати (м)
Эмма Наварро
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
18:00 (Мск)
Чжан Шуай
Цинциннати (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Цинциннати (ж)
12:42, 12 августа 2024Спорт

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на Олимпийских играх-2024

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на водном поло на Олимпиаде-2024

Кадр: DD Geopolitics / X

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на соревнованиях по водному поло в рамках Олимпийских игр-2024. Видео появилось в аккаунте DD Geopolitics в соцсети X.

Во время финала между Сербией и Хорватией на трибунах появился флаг, состоящий из двух половин-флагов Сербии и России. В середине полотна соединены гербы двух стран — белый и золотой двуглавые орлы.

11 августа сборная Сербии победила команду Хорватии со счетом 13:11. Команда в третий раз подряд завоевала золотые медали Олимпийских игр в водном поло.

Россияне были допущены на Олимпийские игры в ограниченном составе. Всего в турнире в Париже приняли участие 15 спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового

      Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

      В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

      В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

      Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

      Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

      МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      Министры обороны Белоруссии и России обсудили военно-политическую обстановку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше