Болельщики вывесили российско-сербский флаг на Олимпийских играх-2024

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на водном поло на Олимпиаде-2024

Болельщики вывесили российско-сербский флаг на соревнованиях по водному поло в рамках Олимпийских игр-2024. Видео появилось в аккаунте DD Geopolitics в соцсети X.

Во время финала между Сербией и Хорватией на трибунах появился флаг, состоящий из двух половин-флагов Сербии и России. В середине полотна соединены гербы двух стран — белый и золотой двуглавые орлы.

11 августа сборная Сербии победила команду Хорватии со счетом 13:11. Команда в третий раз подряд завоевала золотые медали Олимпийских игр в водном поло.

Россияне были допущены на Олимпийские игры в ограниченном составе. Всего в турнире в Париже приняли участие 15 спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.