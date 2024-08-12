Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 12 августа 2024Силовые структуры

Бывший замглавы российского города получил десять лет за многомиллионные взятки

Экс-замглаву Магнитогорска осудили на 10 лет за взятки на 14,5 миллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы Магнитогорска Челябинской области Дмитрию Гаврилову и бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Мужчины признаны виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 160 («Растрата в крупном размере») УК РФ. Они получили по десять лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, с июня 2020 по август 2022 года осужденные получили более 14,5 миллиона рублей от директора коммерческой организации. За это они должны были оказывать покровительство бизнесмену. Чиновники содействовали в заключении муниципальных контрактов по обслуживанию благоустройства города, ускоряли процедуры выплаты денежных средств в адрес коммерческой организации и помогали в приемке работ, не соответствующих заявленным требованиям качества.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговор пяти бывшим руководителям Нота-банка по уголовному делу о хищении из кредитной организации 26,8 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

      Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

      Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

      Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

      Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

      На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

      Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

      Во Франции призвали прекратить помощь Украине

      Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше