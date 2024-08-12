Бывший замглавы российского города получил десять лет за многомиллионные взятки

Экс-замглаву Магнитогорска осудили на 10 лет за взятки на 14,5 миллиона рублей

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы Магнитогорска Челябинской области Дмитрию Гаврилову и бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Мужчины признаны виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 160 («Растрата в крупном размере») УК РФ. Они получили по десять лет колонии строгого режима.

По данным ведомства, с июня 2020 по август 2022 года осужденные получили более 14,5 миллиона рублей от директора коммерческой организации. За это они должны были оказывать покровительство бизнесмену. Чиновники содействовали в заключении муниципальных контрактов по обслуживанию благоустройства города, ускоряли процедуры выплаты денежных средств в адрес коммерческой организации и помогали в приемке работ, не соответствующих заявленным требованиям качества.

Ранее Останкинский суд Москвы вынес приговор пяти бывшим руководителям Нота-банка по уголовному делу о хищении из кредитной организации 26,8 миллиарда рублей.