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13:08, 12 августа 2024Силовые структуры

Бывших топ-менеджеров российского банка посадили за хищения миллиардов рублей

Экс-руководители Нота-банка получили от 5 до 11 лет за хищение 26,8 млрд руб

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Останкинский суд Москвы вынес приговор пятерым бывшим руководителям Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 миллиарда рублей из кредитной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и столичной прокуратуры.

Братья 52-летний Дмитрий и 43-летний Вадим Ерохины, директор департамента экономической безопасности 47-летний Алексей Киреев, корпоративный директор 55-летний Тимур Исхаков и 42-летний глава отдела кредитования Андрей Симаков получили от 5 до 11 лет лишения свободы со штрафами в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Все они признаны виновными по статье 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества»).

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры совершили хищения под видом выдачи невозвратных кредитов в период с сентября 2014-го по октябрь 2015 года. Общий ущерб составил 26,8 миллиарда рублей. Кроме того, они выделили кредитную линию в 300 миллионов рублей на строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области, но распорядились средствами по своему усмотрению.

Бывший директор департамента финансового анализа Нота-банка Галина Марчукова дала показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взятки. Ее объявили в розыск и заочно арестовали.

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      Любовь Ширижик
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