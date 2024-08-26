Прокуратура обжаловала приговор похитивших миллиарды рублей экс-руководителей банка

Дело экс-начальников Нота-банка о хищении 26,8 млрд рублей сочли слишком мягким

Прокуратура обжаловала приговор Останкинского суда Москвы, вынесенный экс-руководителям Нота-банка Вадиму и Дмитрию Ерохиным, обвиняемым в растрате в кредитном учреждении суммы в более чем 26,8 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте суда.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в суд поступило апелляционное определение на приговор Останкинского районного суда Москвы от 12 августа.

12 августа в Москве Останкинский суд приговорил бывших топ-менеджеров Нота-банка 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего главу отдела кредитования Андрея Симакова к срокам лишения свободы от 5 до 11 лет со штрафами в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Все они признаны виновными по статье 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества»).

Сообщалось, что экс-топ-менеджеры совершили хищение под видом выдачи невозвратных кредитов в период с сентября 2014-го по октябрь 2015 года. Кроме того, они выделили кредитную линию в 300 миллионов рублей на строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области, но распорядились средствами по своему усмотрению.