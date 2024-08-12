Дачникам подсказали необычный способ избавиться от проплешин в газоне

Mirror: смесь семян травы с туалетной бумагой поможет быстро восстановить газон

Основными причинами появления проплешин в газоне являются физическое повреждение, грибковые заболевания и засуха, однако избавиться от них поможет обычная туалетная бумага, рассказал тиктокер и основатель приюта для собак Рики Тайс. Об этом необычном способе лечения газона сообщает издание Mirror со ссылкой на аккаунт мужчины в социальной сети TikTok.

Тайс поделился видеороликом, в котором подсказал дачникам, как быстро восстановить газон с помощью смеси воды, туалетной бумаги и семян травы. Чтобы подготовить эту смесь, он наполнил большую миску водой, добавил в нее бумагу и большое количество семян для газона, затем тщательно перемешал компоненты и получившуюся кашицу и уложил поверх выгоревших на солнце участков газона. «Вылейте это на участки без травы и проверьте через пару дней», — рекомендовал он.

Тиктокер продемонстрировал, что всего через три дня сквозь смесь начала прорастать здоровая зеленая трава, а за пять дней газон удалось восстановить полностью.

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