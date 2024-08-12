Дочь Бена Аффлека сняли в платье Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе актеров

Папарацци сняли дочь Бена Аффлека Вайолет Аффлек в платье Дженнифер Лопес

Дочь голливудского актера Бена Аффлека Вайолет Аффлек сняли в одежде американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе артистов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

18-летняя девушка предстала на кадрах папарацци в приталенном бело-розовом платье ниже колена, с длинными рукавами и V-образным вырезом бренда Dolce & Gabbana. Отмечается, что данный образ она выбрала для обеда вместе с 16-летними детьми Лопес в Лос-Анджелесе, США.

При этом известно, что в аналогичном наряде Лопес ходила на свидание с Аффлеком в День святого Валентина в 2023 году.

Ранее в августе сообщалось, что Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с Дженнифер Лопес.