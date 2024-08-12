Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:24, 12 августа 2024Ценности

Дочь Бена Аффлека сняли в платье Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе актеров

Папарацци сняли дочь Бена Аффлека Вайолет Аффлек в платье Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Allison Dinner / Reuters

Дочь голливудского актера Бена Аффлека Вайолет Аффлек сняли в одежде американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе артистов. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

18-летняя девушка предстала на кадрах папарацци в приталенном бело-розовом платье ниже колена, с длинными рукавами и V-образным вырезом бренда Dolce & Gabbana. Отмечается, что данный образ она выбрала для обеда вместе с 16-летними детьми Лопес в Лос-Анджелесе, США.

При этом известно, что в аналогичном наряде Лопес ходила на свидание с Аффлеком в День святого Валентина в 2023 году.

Ранее в августе сообщалось, что Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с Дженнифер Лопес.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше