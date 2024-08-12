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19:20, 12 августа 2024Ценности

Две вещи неожиданно стали модными благодаря Камале Харрис

The Cut: жемчуг и кеды Converse стали модными благодаря Камале Харрис

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Две вещи неожиданно стали модными благодаря кандидату в президенты США Камале Харрис. Материал публикует The Cut.

Ради поддержки кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах избиратели принялись носить кеды Converse и жемчуг. В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) существуют группы Chucks and Pearls Day и Wear Pearls, насчитывающие 90 и 450 тысяч участников соответственно. Администраторы данных пабликов призывают голосующих делиться фото в упомянутых вещах.

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Сама Харрис неоднократно появлялась на публике в данных предметах гардероба. Жемчуг она носила в честь участниц женского клуба «Альфа Каппа Альфа» — активисток Майи Анжелы, Коретты Скотт Кинг и Розы Паркс. Обувь марки Converse также стала визитной карточкой кандидата в президенты США. По ее словам, они символизируют универсальность.

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США 6 августа.

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      Майя Пономаренко
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