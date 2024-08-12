Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

FT: европейские трейдеры избегают хранилищ газа на Украине после российских атак

Европейские газовые трейдеры стали избегать хранения газа на территории Украины после российских атак. Об этом сообщает Financial Times.

Украина обладает крупнейшими подземными хранилищами в Европе, и в 2023 году многие компании пользовались этими мощностями для сохранения излишков топлива в преддверии зимы. Однако после того, как вооруженные силы России встали наносить удары по объектам энергетики в ответ на атаки со стороны киевского режима, спрос на такие услуги упал. Несмотря на то что сами подземные объекты могут не пострадать, обстрелы могут повредить наземные сооружения, используемые для транспортировки топлива.

«Постоянные российские атаки на украинские хранилища повышают риск хранения газа. Главная проблема заключается не в потере газа, а в невозможности забрать его, когда это необходимо», — пояснил глава отдела торговли в континентальной Европе энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

Газохранилища в ЕС могут вместить до 100 миллиардов кубометров природного газа, в то время как годовые потребности блока оцениваются в 350-500 миллиардов в зависимости от погоды и других условий. Несмотря на низкие тарифы у украинской стороны, в 2024 году закачка упала — согласно данным Argus, европейские компании отправили всего 15,4 и 51,9 миллиона кубометров в июне и июле по сравнению с 102,7 миллиона кубометра и 586,6 миллиона кубометров в 2023 году.

Несмотря на заверения государственной энергокомпании «Нафтогаз», что у отрасли нет проблем, закачка и отбор газа ведутся в прежнем режиме, а также на интерес украинской стороны, «трудно представить», что европейские трейдеры продолжат использовать ее мощности без дополнительных стимулов, заявила глава отдела ценообразования Argus Наташа Филдинг. Разница с тарифами у прочих партнеров недостаточно привлекательна, чтобы оправдать риск закачки газа в зону боевых действий, подчеркнул Заальфранк.

Как ранее сообщали аналитики, Россия уничтожила колоссальные 9,2 гигаватта производства электроэнергии на территории Украины. Ряд чиновников полагает, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества». «Внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватта, что было одним из крупнейших в Европе. По словам украинских чиновников, в настоящее время их мощность упала ниже 20 гигаватта», — отметили в FT.