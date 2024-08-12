Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 12 августа 2024Экономика

Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

FT: европейские трейдеры избегают хранилищ газа на Украине после российских атак

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Европейские газовые трейдеры стали избегать хранения газа на территории Украины после российских атак. Об этом сообщает Financial Times.

Украина обладает крупнейшими подземными хранилищами в Европе, и в 2023 году многие компании пользовались этими мощностями для сохранения излишков топлива в преддверии зимы. Однако после того, как вооруженные силы России встали наносить удары по объектам энергетики в ответ на атаки со стороны киевского режима, спрос на такие услуги упал. Несмотря на то что сами подземные объекты могут не пострадать, обстрелы могут повредить наземные сооружения, используемые для транспортировки топлива.

«Постоянные российские атаки на украинские хранилища повышают риск хранения газа. Главная проблема заключается не в потере газа, а в невозможности забрать его, когда это необходимо», — пояснил глава отдела торговли в континентальной Европе энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

Газохранилища в ЕС могут вместить до 100 миллиардов кубометров природного газа, в то время как годовые потребности блока оцениваются в 350-500 миллиардов в зависимости от погоды и других условий. Несмотря на низкие тарифы у украинской стороны, в 2024 году закачка упала — согласно данным Argus, европейские компании отправили всего 15,4 и 51,9 миллиона кубометров в июне и июле по сравнению с 102,7 миллиона кубометра и 586,6 миллиона кубометров в 2023 году.

Материалы по теме:
Зеленый тупик. Экономисты назвали проблемы устойчивого развития
Зеленый тупик. Экономисты назвали проблемы устойчивого развития
9 июня 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Несмотря на заверения государственной энергокомпании «Нафтогаз», что у отрасли нет проблем, закачка и отбор газа ведутся в прежнем режиме, а также на интерес украинской стороны, «трудно представить», что европейские трейдеры продолжат использовать ее мощности без дополнительных стимулов, заявила глава отдела ценообразования Argus Наташа Филдинг. Разница с тарифами у прочих партнеров недостаточно привлекательна, чтобы оправдать риск закачки газа в зону боевых действий, подчеркнул Заальфранк.

Как ранее сообщали аналитики, Россия уничтожила колоссальные 9,2 гигаватта производства электроэнергии на территории Украины. Ряд чиновников полагает, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества». «Внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватта, что было одним из крупнейших в Европе. По словам украинских чиновников, в настоящее время их мощность упала ниже 20 гигаватта», — отметили в FT.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

      Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

      Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

      Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

      На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

      Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

      Во Франции призвали прекратить помощь Украине

      Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

      Обнаружены выполняющие ампутации конечностей муравьи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше