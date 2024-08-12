Ганчев рассказал о тактике ВСУ на харьковском направлении

Ганчев: на харьковском направлении ВСУ используют тактику засад с дронами

Вооруженные силы Украины в последнее время часто используют тактику засад с применением дронов на харьковском направлении. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Украинские операторы беспилотников сажают FPV-дроны на дороги или крыши зданий и в момент движения любого объекта взлетают и врезаются в него», — написал он.

Ганчев добавил, что до этого украинские военные уже прибегали к подобной тактике в Донецкой народной республике. По его словам, в Харьковской области уже были случаи, когда от таких действий ВСУ пострадали мирные жители.

За день до этого, 11 августа, Ганчев сообщил, что под Купянск прибыл украинский женский элитный батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра». Он также отметил, что украинскими военнослужащими был уничтожен трактор в селе Першотравневое.