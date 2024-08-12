Информация о взятии Курска в окружение ВСУ не подтвердилась

Сообщения о взятии Курска в окружение ВСУ не подтвердились

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли Курск в окружение, не подтвердилась. Соответствующие сообщения появились в украинских Telegram-каналах.

В публикациях говорится, что ВСУ уже берут Курск в окружение. Уточнялось, что информация предварительная, подробности не раскрываются. Авторы ссылаются на приватный паблик, похожий на крупное региональное сообщество, публикующее новости о ситуации в Курской области.

В оригинальном паблике при этом говорится о неудачных попытках ВСУ прорваться вглубь области. По данным военкоров, украинские военные потеряли контроль над рядом населенных пунктов в Суджанском районе.

Минобороны России днем 12 августа сообщало, что Вооруженные Силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны. По данным министерства, была пресечена попытка прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории.

Информация о взятии Курска в окружение ВСУ не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовал опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».