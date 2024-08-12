Больная раком Кейт Миддлтон снялась на видео и удивила британцев цветущим внешним видом

Больная раком Кейт Миддлтон поздравила британских олимпийцев вместе с мужем

Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, поздравила участников Олимпиады из Великобритании за выдающиеся результаты. На видео, в котором она снялась, обратило внимание издание Daily Mail.

Принцесса Уэльская редко появляется на публике после того, как в марте объявила, что больна раком. С того момента она всего дважды посещала мероприятия: первый раз ее видели на параде в честь дня рождения монарха в июне, второй — на финале мужского турнира по теннису в Уимблдоне в середине июля. Поэтому ее неожиданное участие в совместном поздравлении олимпийцев удивило британцев и вызвало у них огромный отклик.

Поклонники Кейт Миддлтон особенно отметили ее цветущий внешний вид. Десятки комментаторов написали ей, что она очень красива и отлично выглядит, несмотря на то, что проходит изнуряющую химиотерапию.

В ролике также снялись известные спортсмены, телеведущие и музыканты: среди них был рэпер Снуп Догг, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем и другие.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике несколько месяцев с декабря 2023 года. Сначала ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Но уже к марту затянувшееся молчание принцессы породило различные теории заговора. Одни утверждали, что у нее серьезное заболевание, другие — что она узнала о любовнице мужа и потребовала развода. Чтобы опровергнуть слухи, Кейт Миддлтон пришлось признаться, что у нее рак. После этого она поблагодарила поклонников за поддержку и попросила уважать ее частную жизнь и не докучать ей.