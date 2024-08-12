Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:05, 12 августа 2024Из жизни

Больная раком Кейт Миддлтон снялась на видео и удивила британцев цветущим внешним видом

Больная раком Кейт Миддлтон поздравила британских олимпийцев вместе с мужем
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кадр: Daily Mail

Кейт Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, поздравила участников Олимпиады из Великобритании за выдающиеся результаты. На видео, в котором она снялась, обратило внимание издание Daily Mail.

Принцесса Уэльская редко появляется на публике после того, как в марте объявила, что больна раком. С того момента она всего дважды посещала мероприятия: первый раз ее видели на параде в честь дня рождения монарха в июне, второй — на финале мужского турнира по теннису в Уимблдоне в середине июля. Поэтому ее неожиданное участие в совместном поздравлении олимпийцев удивило британцев и вызвало у них огромный отклик.

Поклонники Кейт Миддлтон особенно отметили ее цветущий внешний вид. Десятки комментаторов написали ей, что она очень красива и отлично выглядит, несмотря на то, что проходит изнуряющую химиотерапию.

В ролике также снялись известные спортсмены, телеведущие и музыканты: среди них был рэпер Снуп Догг, бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем и другие.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?
25 марта 2024
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?
11 марта 2024

Кейт Миддлтон не появлялась на публике несколько месяцев с декабря 2023 года. Сначала ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Но уже к марту затянувшееся молчание принцессы породило различные теории заговора. Одни утверждали, что у нее серьезное заболевание, другие — что она узнала о любовнице мужа и потребовала развода. Чтобы опровергнуть слухи, Кейт Миддлтон пришлось признаться, что у нее рак. После этого она поблагодарила поклонников за поддержку и попросила уважать ее частную жизнь и не докучать ей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше