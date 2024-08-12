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16:44, 12 августа 2024Ценности

Мэр Тюмени раскрыл секрет своей прически

Мэр Тюмени Афанасьев рассказал, что не пользуется кондиционером для волос

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскрыл секрет своей прически. Соответствующий комментарий политика публикует Ura.ru.

Глава российского города рассказал, что не пользуется кондиционером для волос. Кроме того, он отметил, что посещает определенную парикмахерскую.

«Хожу в парикмахерскую много лет. Она очень старая, в нее ходил мой отец. Я придерживаюсь постоянства», — признался политик, не уточнив название салона.

В марте российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал самых стильных российских политиков. По мнению стилиста, самыми модными представителями упомянутой сферы оказались президент страны и его пресс-секретарь. Зверев пояснил, что Путин всегда выглядит сдержанно, а Песков, в свою очередь, выбирает популярный стиль кэжуал.

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      Карина Черных
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