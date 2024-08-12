Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне СВО

МО: ВСУ потеряли еще один Abrams в зоне ответственности группировки «Центр»

В зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки Украина потеряла еще один танк Abrams. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что американский танк удалось поразить группировке войск «Центр». Она же улучшила тактическое положение в зоне боевых действий и отразила две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате противник потерял более 390 военнослужащих.

Кроме того, в зоне проведения СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 40 дронов, 22 из которых — вне зоны проведения СВО.

Ранее появились кадры уничтожения двух танков Leopard немецкого производства в Харьковской области. Цели были поражены барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь».