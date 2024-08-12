Морские водоросли захотели превратить в бионефть в России

В ПНИПУ и БФУ предложили создавать бионефть из морских водорослей

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) и Балтийского федеральном университете (БФУ) захотели превратить морские водоросли в бионефть. В новое исследование специалисты посвятили «Научную Россию».

Утверждается, что водоросли постоянно выбрасывает на берега Балтийского моря, а разложение большого количества биомассы приводит к отравлению вод и образованию парниковых газов. При уборке водоросли обычно увозят на свалки, тогда же теряется и их энергетический потенциал.

В ПНИПУ и БФУ предложили использовать водоросли в качестве сырья для бионефти. Ученые решили применить технологию гидротермального ожижения: она вошла в науку еще 30-40 лет назад, однако сегодня ее считают самой безопасной при изготовлении растительной бионефти. Кроме того, побочные остатки реакции можно использовать в энергетике, строительстве и борьбе с нефтеразливами.

При гидротермальном ожижении сырье помещают в реактор и как бы «ошпаривают» под высоким давлением. После оно охлаждается и снова отправляется в реактор, где разделяется на отдельные фазы. В БФУ указали, что «этот метод воспроизводит процессы синтеза нефти в земной коре», только в ускоренном режиме.

Ранее в Казани разработали уникальную технологию, которая позволяет превращать обычную солому в полезное биотопливо. Утверждалось, что солома — один из самых недорогих отходов сельскохозяйственной деятельности, который является перспективным источником экологически чистого сырья.