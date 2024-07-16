Российские ученые научились превращать солому в биотопливо

Ученые Казанского ГАУ предложили способ получения биотоплива из соломы

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали уникальную технологию, которая позволяет превращать солому в биотопливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Главным фактором эффективности технологии является оптимизация процесса предварительной обработки соломы. Старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ Ильнур Гайфуллин отметил, что от эффективности этого процесса зависит потенциал растительных отходов для последующего производства топлива, а также степень отрицательного влияния на окружающую среду.

Отмечается, что солома — один из самых доступных и недорогих отходов сельскохозяйственной деятельности — является перспективным источником экологически чистого сырья. Внедрение биотоплива из этого материала может помочь снизить зависимость от ископаемых видов топлива и решить проблему утилизации сельскохозяйственных отходов.

В будущем специалисты планируют оптимизировать процессы обработки, чтобы повысить эффективность выработки биоводорода.

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