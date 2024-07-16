Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:03, 16 июля 2024Моя страна

Российские ученые научились превращать солому в биотопливо

Ученые Казанского ГАУ предложили способ получения биотоплива из соломы

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали уникальную технологию, которая позволяет превращать солому в биотопливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Главным фактором эффективности технологии является оптимизация процесса предварительной обработки соломы. Старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ Ильнур Гайфуллин отметил, что от эффективности этого процесса зависит потенциал растительных отходов для последующего производства топлива, а также степень отрицательного влияния на окружающую среду.

Отмечается, что солома — один из самых доступных и недорогих отходов сельскохозяйственной деятельности — является перспективным источником экологически чистого сырья. Внедрение биотоплива из этого материала может помочь снизить зависимость от ископаемых видов топлива и решить проблему утилизации сельскохозяйственных отходов.

В будущем специалисты планируют оптимизировать процессы обработки, чтобы повысить эффективность выработки биоводорода.

Ранее ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) пришли к выводу, что трутовые грибы, произрастающие в Уральском федеральном округе, подавляют раковые клетки. Исследователи заявили, что трутовики влияют на клеточные процессы, в частности, подавляют клетки рака, а также содержат терпеноиды и стероиды, которые играют важную роль в жизни растений и животных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

      Стрелявший в Трампа находился вне периметра охраны Секретной службы США

      В центре Москвы загорелся ресторан

      «Самая сексуальная бездомная» Австралии отдохнула в бикини у бассейна

      США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

      Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

      Определена приоритетная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Сын Трампа высказался о возможном преемнике своего отца

      В МИД пообещали представить в ООН оценку кризиса на Украине

      Женщину похитили и хотели принести в жертву божеству смерти. Как ей удалось спастись и что это за культ?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше