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05:01, 12 августа 2024Забота о себе

Мужчина получил от жены разрешение на измену и обратился за советом

Фото: Freepik

Мужчина рассказал, что получил от жены разрешение на измену и обратился за советом к психотерапевту Памелле Стивенсон Конноли. Его письмо и ответ специалистки приводит издание The Guardian.

Автор письма рассказал, что после гинекологической операции его жена полностью утратила интерес к сексу. Чтобы как-то решить эту проблему, она даже предложила супругу завести любовницу и с ней удовлетворять свои потребности. Мужчина признался, что секс с женой был у него в последний раз почти год назад.

Раньше, по его словам, он прилагал все усилия, чтобы жена достигла оргазма, но в последние годы она вообще потеряла интерес к любым видам интимной близости. «Когда я пытаюсь инициировать секс, она сразу же пресекает мои попытки и не хочет даже говорить об этом. Она даже предложила мне найти любовницу. Я не думаю, что это хорошая идея, скорее всего, это приведет к катастрофе. Я готов все обсудить и пойти на компромисс, но уверен, что она в действительности этого не захочет», — пожаловался автор письма.

В ответ Стивенсон Конноли заявила, что переживания мужчины вполне объяснимы, в то же время она обратила внимание, что у его жены попросту может не быть возможности вернуть утраченный интерес к интимной близости.

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Эксперт призвала мужчину не обвинять супругу в отсутствии желания заниматься сексом, так как ее низкое либидо спровоцировано физиологическими причинами. «Возможно, после перенесенной операции ей нужна помощь гинеколога и сексолога, которые помогут ей в том числе с подбором гормональной терапии», — посоветовала Конноли.

Ранее 77-летняя женщина с высоким либидо пожаловалась на безынициативного в спальне мужа. Памелла Стивенсон Коннели порекомендовала ей чаще брать инициативу в свои руки.

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      Алиса Дмитриева
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