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08:31, 12 августа 2024Забота о себе

Мужчина занялся сексом с лучшей подругой и пожалел об опрометчивом поступке

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет мужчине, который занялся сексом с лучшей подругой и пожалел об этом опрометчивом поступке. Ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам 25-летнего мужчины, они с 23-летней подругой познакомились несколько лет назад на работе, часто виделись и разговаривали. Недавно оба пережили тяжелое расставание, договорились о дружеской встрече, но неожиданно почувствовали влечение и переспали. «На следующее утро стало ясно, что мы допустили ошибку, о которой решено было забыть. Однако это заставило меня задуматься, не пострадает ли наша дружба. Я люблю ее как друга, но боюсь, что это повлияет на наше общение», — задался молодой человек вопросом, сможет ли дружба пережить это испытание.

В ответ Кларксон отметила, что и после секса можно остаться друзьями. «Секс не обязательно разрушает дружбу, и он не обязательно разрушит вашу. Я бы рекомендовала не заметать проблему под ковер и не пытаться делать вид, что ничего не произошло — именно так может возникнуть неловкость», — написала она.

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Эксперт также посоветовала мужчине обсудить с подругой случившееся и пошутить об этом инциденте. «Произошло то, что произошло, не позволяйте этому стать концом вашей дружбы. На самом деле здорово, если подумать, что вы смогли быть рядом друг с другом в трудную минуту», — заключила она.

Ранее Кларксон дала совет женщине, которая обеспокоилась, поймав себя на влечении к пожилым мужчинам. Эксперт поддержала желание женщины разобраться в себе и предложила больше расспрашивать о жизни партнеров до секса — об их женах, детях, возрасте и личных предпочтениях.

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      Александра Лисица
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